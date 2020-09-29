Верховный суд Карелии ужесточил приговор Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии

Верховный суд Карелии приговорил историка Юрия Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима по статье УК о насильственных действиях сексуального характера. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат приемной дочери Дмитриева Игорь Перов.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев на суде не присутствовал, пишет «Мемориал», в заседании участвовал адвокат по назначению Артем Черкасов.

В июле Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера и приговорил к трем с половиной годам колонии.

Ужесточить до 13 лет колонии наказание Дмитриеву по статье о насильственных действиях требовала сторона обвинения. Защита, которая также обжаловала приговор, вынесенный первой инстанцией, настаивала на оправдании историка.

Также Верховный суд отменил решение Петрозаводского городского суда, признавшего Дмитриева невиновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранение оружия. Дело по этим статьям направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, сообщает издание «Столица на Onego.ru» со ссылкой на адвоката Перова.

Приговор Петрозаводского городского суда, назначившего Дмитриеву наказание в виде 3,5 года колонии, предполагал, что историк выйдет на свободу в ноябре.

Почти 250 правозащитников, писателей и журналистов просили передать дело Юрия Дмитриева из Карелии в другой регион, «опасаясь необъективности Верховного суда» республики. В передаче дела было отказано.