Почти 250 правозащитников, писателей и журналистов попросили передать дело Юрия Дмитриева из Карелии в другой регион

Правозащитники, политики, писатели, журналисты, актеры и кинорежиссеры попросили Верховный суд (ВС) Карелии не рассматривать дело историка Юрия Дмитриева. Письмо главе ВС Карелии Анатолию Наквасу, под которым подписались почти 250 человек, опубликовано на сайте «Новой газеты».

«Опасаясь необъективности Верховного суда Республики Карелия по делу Юрия Дмитриева, просим Вас, Анатолий Владимирович, передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации», — сказано в обращении.

Подписи поставили в том числе журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов, писатели Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Хржановский, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Хабенский, Инна Чурикова.

Петрозаводский городской суд 22 июля 2020 года признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к трем с половиной годам колонии. По обвинению в изготовлении детской порнографии Дмитриева оправдали.

ВС Карелии 22 сентября приступил к рассмотрению апелляции на приговор Дмитриеву — его обжаловали защита (требует оправдания) и прокуратура (требует 13 лет колонии).

Это был второй процесс над Дмитриевым, напоминает «Интерфакс». В 2018-м суд Петрозаводска оправдал его по обвинениям в изготовлении детской порнографии и в развратных действиях в отношении приемной дочери. Историка признали виновным только в незаконном хранении оружия. ВС Карелии в том же году отменил фактически оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение.