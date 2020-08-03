Приговор Юрию Дмитриеву обжаловали адвокат и прокуратура

Приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву обжалован обеими сторонами процесса — прокуратурой и защитой.

На сайте Петрозаводского городского суда указано, что апелляция от прокурора была подана 31 июля, а апелляция от адвоката Виктора Ануфриева — 3 августа.

Защитник просит полностью оправдать историка.

22 июля Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Дело Дмитриева вызвало большой резонанс в обществе. «Мемориал» считает преследование историка политическим. В поддержку Дмитриева выступали многие деятели культуры, ученые и нобелевские лауреаты.