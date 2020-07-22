Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Он выйдет на свободу в ноябре
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Приговор опубликован на сайте Петрозаводского городского суда.
По уголовным статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия историк оправдан.
Как заявил адвокат осужденного Виктор Ануфриев, Юрий Дмитриев должен выйти на свободу в ноябре 2020 года (сначала он говорил о середине сентября).
Дмитриева судили по обвинениям в отношении приемной дочери повторно — ранее его оправдали по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях.
«Мемориал» считает дело Дмитриева политическим — Дмитриев в 1997 году нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.
В поддержку Дмитриева писали письма нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, иностранные ученые.