Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали обращение в поддержку Юрия Дмитриева

Лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл подписали обращение в поддержку российского историка, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Обращение адресовано комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович. Его текст опубликовала «Новая газета».

Авторы обращения считают, что уголовное дело против Дмитриева основано на желании «заглушить память о репрессиях». «Сегодняшний российский контекст — это, увы, ползучая реабилитация сталинизма… И Дмитриев, установивший имена нескольких тысяч граждан, расстрелянных в Сандармохе, и создавший там народный мемориал памяти, — как кость в горле», — сказано в обращении.

Авторы письма отмечают, что 64-летний историк может быть осужден на срок до 20 лет. По их мнению, «такой приговор будет концом не только его исследовательской работы, но и жизни». «Правда в деле Дмитриева — вот то, ради чего мы поднимаем свой голос. Госпожа Миятович, присоединитесь и Вы к нему!» — говорится в обращении.

Юрий Дмитриев в 1997 году нашел массовые захоронения репрессированных середины XX века в лесном урочище Сандармох в Карелии.

С 2018 года Дмитриев находится в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Дело в отношении историка расследуется повторно — ранее его оправдали по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях.

Коллективные письма за Дмитриева подписывали более 150 российских деятелей культуры и более 400 иностранных ученых.