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Юрий Дмитриев после приговора. Фотография
13:50, 22 июля 2020
Источник: Meduza
Суд в Петрозаводске 22 июля
приговорил
главу карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По обвинениям в развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия суд его оправдал. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Дмитриев должен выйти на свободу в ноябре. Ни по одному пункту обвинения историк свою вину не признал.
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA
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