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Юрий Дмитриев после приговора. Фотография

Источник: Meduza
Суд в Петрозаводске 22 июля <a href="https://meduza.io/news/2020/07/22/advokat-glava-karelskogo-memoriala-yuriy-dmitriev-budet-prigovoren-k-3-5-godam-lisheniya-svobody" target="_blank">приговорил</a> главу карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По обвинениям в развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия суд его оправдал. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Дмитриев должен выйти на свободу в ноябре. Ни по одному пункту обвинения историк свою вину не признал.
Суд в Петрозаводске 22 июля приговорил главу карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По обвинениям в развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия суд его оправдал. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Дмитриев должен выйти на свободу в ноябре. Ни по одному пункту обвинения историк свою вину не признал.
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA