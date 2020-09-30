Кремль пообещал ознакомиться с делом Юрия Дмитриева. Адвокат историка обжалует приговор

В Кремле отказались комментировать решение Верховного суда Карелии по делу историка Юрия Дмитриева, но пообещали «более внимательно ознакомиться с этой темой». Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что есть сообщения СМИ, но, честно говоря, эта тема не находится под нашим контролем. Я не думаю, что президент в курсе», — сказал он.

29 сентября Верховный суд Карелии, рассматривая апелляцию на приговор главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву, ужесточил тому приговор с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (часть 4 статьи 132 УК). Также суд отменил оправдательный приговор Дмитриеву по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Дела направлены на новое рассмотрение.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявил «Медузе», что намерен обжаловать решение Верховного суда Карелии.

Согласно приговору, назначенному Дмитриеву 22 июля Петрозаводским городским судом, историк должен был выйти на свободу уже в ноябре 2020 года — из-за времени, проведенного в СИЗО.