Россия пригласила специалистов ОЗХО для выяснения «весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего» с Навальным

Россия предложила техническому секретариату ОЗХО направить в страну экспертов «в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств » с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщил МИД РФ.

С учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» А. Навального руководству Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)… 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе. Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик. Рассчитываем на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего.

Ранее МИД РФ обвинил технический секретариат ОЗХО, специалисты которого брали пробы Навального в Берлине, в политической ангажированности. Ведомство заявило, что пробы были взяты «в ходе секретной операции». У России нет сомнений, что в них подтвердят следы яда, добавил МИД.

1 октября в немецком издании Der Speigel вышло интервью Алексея Навального, в котором оппозиционер объявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Навального, обвинил того в сотрудничестве с инструкторами ЦРУ. Навальный пообещал подать на Пескова в суд.