Путин и Макрон второй раз за месяц поговорили по телефону. Они обсудили Нагорный Карабах и Беларусь

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа прошла по инициативе французской стороны, сообщает Кремль.

Лидеры двух стран «обстоятельно» обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Они отметили, что урегулировать его можно только политико-дипломатическими методами.

Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств — сопредседателей (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Беларуси. Российский президент заявил о «недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти». Что ответил Макрон, Кремль не уточняет.

В предыдущий раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 14 сентября. Тогда беседа была посвящена Алексею Навальному. Макрон сказал Путину, что российского политика отравили ядом из группы «Новичок», и потребовал разъяснений.

22 сентября французская газета Le Monde без ссылок на источники сообщила, что Путин в беседе с Макроном назвал Навального «простым баламутом из интернета» и предположил, что тот мог сам отравиться веществом из группы «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газета была «совсем не точна в переданных формулировках». Он добавил, что Кремль «не может поверить, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы». Во Франции началось расследование утечки.

Разговор Путина и Макрона о Навальном «Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы двух президентов» Кремль — о разговоре Путина и Макрона о Навальном