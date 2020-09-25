МИД Франции начал расследование утечки в прессу разговора Путина с Макроном о Навальном

Министерство иностранных дел Франции проводит расследование из-за публикации в СМИ деталей телефонных переговоров президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

Вот что сказано на сайте французского внешнеполитического ведомства по этому поводу:

Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование.

Диалог, который президент республики хотел установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, что касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности, и в этом духе он и продолжится.

22 сентября французская газета Le Monde сообщила, что Владимир Путин в беседе с Эммануэлем Макроном назвал российского политика Алексея Навального «простым баламутом из интернета» и предположил, что тот мог сам нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что газета была «совсем не точна в переданных формулировках». Он добавил, что Кремль «не может поверить, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы».