Новым председателем Мосгорсуда стал Михаил Птицын. Раньше он возглавлял суд, который вынес приговор Олегу Сенцову

Президент России Владимир Путин назначил новым председателем Московского городского суда Михаила Птицына.

Птицын назначен на шестилетний срок, говорится в указе президента. Документ вступит в силу с 24 октября.

Михаил Птицын работает судебной системе с 1992 года. Ранее он возглавлял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. По его руководством суд рассматривал о подготовке терактов в Крыму.

Летом 2020 года Птицын стал единственным кандидатом, подавшим заявку на конкурс на пост председателя Мосгорсуда. Его поддержал глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Высшая квалификационная коллегия судей утвердила кандидатуру Птицына.

Предыдущий председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку в начале сентября. Она возглавляла суд 20 лет и не стала подавать заявку на новый конкурс — как считается, из-за разногласий с Верховным судом. Сообщалось, что после отставки Егорова может перейти на работу в мэрию Москвы.