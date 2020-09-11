Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Она возглавляла суд 20 лет

Ольга Егорова подала заявление о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

ВККС рассмотрит заявление Егоровой на заседании 22 сентября.

Ольга Егорова работает в Мосгорсуде с 1988 года, возглавляет его с декабря 2000-го. Егорова переизбиралась на эту должность трижды. В 2014 году она стала единственным кандидатом в конкурсе. Срок ее полномочий истекает 25 октября.

Конкурс на должность нового председателя Мосгорсуда в 2020 году объявляли трижды. В первых двух случаях кандидатов не нашлось, в третьем случае единственным кандидатом стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. В августе ВККС единогласно утвердила его кандидатуру.

Егорова свою кандидатуру на конкурс не выдвигала. В 2019-2020 ей вынесли четыре , хотя до этого за почти 40 лет работы она получила лишь одно. Егорова также получила отрицательную характеристику из Верховного суда, который критиковал ее за недостаточную квалификацию судей Мосгорсуда.