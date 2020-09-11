Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Она возглавляла суд 20 лет
Ольга Егорова подала заявление о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
ВККС рассмотрит заявление Егоровой на заседании 22 сентября.
Ольга Егорова работает в Мосгорсуде с 1988 года, возглавляет его с декабря 2000-го. Егорова переизбиралась на эту должность трижды. В 2014 году она стала единственным кандидатом в конкурсе. Срок ее полномочий истекает 25 октября.
Конкурс на должность нового председателя Мосгорсуда в 2020 году объявляли трижды. В первых двух случаях кандидатов не нашлось, в третьем случае единственным кандидатом стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. В августе ВККС единогласно утвердила его кандидатуру.
Егорова свою кандидатуру на конкурс не выдвигала. В 2019-2020 ей вынесли четыре частных определения, хотя до этого за почти 40 лет работы она получила лишь одно. Егорова также получила отрицательную характеристику из Верховного суда, который критиковал ее за недостаточную квалификацию судей Мосгорсуда.