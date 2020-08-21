Высшая квалификационная коллегия судей утвердила кандидатуру Михаила Птицына на пост главы Мосгорсуда. Хотя и сомневалась

Высшая квалификационная коллегия судей РФ единогласно одобрила кандидатуру Михаила Птицына на пост председателя Мосгорсуда, сообщают «Открытые медиа».

По данным издания, члены коллегии судей сомневались, что Птицын, ранее работавший в военных судах, сможет стать главой Мосгорсуда, поскольку эта должность не чисто правовая, но и политическая. Эту тему они обсудили за закрытыми дверьми.

Как пишет РИА Новости, на заседании коллегии кандидатуру Птицына поддержал глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев. «Коммерсант» ранее называл Птицына креатурой Верховного суда.

Члены коллегии обсуждали кандидатуру Птицына не более пяти минут, указывает ТАСС. Столько же времени им понадобилось, чтобы обсудить итоги заседания за закрытыми дверями.

Положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей позволяет президенту России Владимиру Путину назначить Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда.

56-летний Михаил Птицын начал работать в судебной системе в 1992 году. В 2010 году возглавил Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, который затем переименовали в Южный окружной военный суд.

Действующий председатель Мосгорсуда Ольга Егорова возглавляет суд с 1999 года. Она трижды переизбиралась на эту должность. В 2014 году Егорова стала единственным кандидатом в конкурсе на пост главы Мосгорсуда. Ее полномочия истекают 25 октября. Она не стала выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок.