На пост главы Мосгорсуда появился единственный претендент. И это не Ольга Егорова, возглавляющая суд 20 лет

Председатель Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Михаил Птицын подал документы на участие в конкурсе на должность главы Мосгорсуда, сообщает «Коммерсант». Он стал единственным претендентом на этот пост.

Михаил Птицын начал свою деятельность в судебной системе в 1992 году. В разное время работал в военных судах Москвы и Новосибирска. В августе 2010 года возглавил Северо-Кавказский окружной военный суд, который затем переименовали в Южный окружной военный суд.

«Коммерсант» называет 56-летнего Птицына креатурой Верховного суда, где его охарактеризовали как «квалифицированного судью и грамотного руководителя».

Действующий председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, возглавляющая суд 20 лет, не стала выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок. «Коммерсант» связал это с разногласиями между Егоровой и председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. В 2019-2020 годах Второй кассационный суд вынес в адрес Егоровой четыре , хотя до этого за почти 40 лет ее работы в судебной системе она получила лишь одно подобное определение.

Конкурс на должность председателя Мосгорсуда объявляли трижды — в апреле, июне и июле, но в первых двух случаях кандидатов не нашлось.

Ольга Егорова возглавляет Мосгорсуд с 1999 года, она переизбиралась на эту должность трижды. В 2014 году она стала единственным кандидатом в конкурсе. Ее полномочия истекают 25 октября.