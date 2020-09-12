Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова может перейти на работу в мэрию Москвы. Она будет отвечать за взаимодействие с судами

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова может перейти на работу в мэрию Москвы, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

«Есть такая идея — [назначить] советником или помощником [мэра Сергея Собянина]», — сообщил изданию еще один близкий к властям города источник. Он допустил, что в случае назначения Егорова будет отвечать за взаимодействие с судами.

Ольга Егорова работает в Мосгорсуде с 1988 года, а с 2000-го является его председателем. Полномочия Егоровой на посту главы Мосгорсуда истекают в конце октября.

В августе Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Михаила Птицына на должность нового главы Мосгорсуда. Сама Егорова свою кандидатуру не выдвигала.

СМИ писали о конфликте Егоровой с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, из-за чего она была вынуждена покинуть Мосгорсуд.