Из Сбербанка ушел вице-президент, отвечавший за переход на бренд «Сбер»

Из Сбербанка решил уволиться старший вице-президент Виктор Шкипин, руководивший департаментом маркетинга и коммуникаций. Как пишет The Bell, именно он курировал недавний переход Сбербанка на бренд «Сбер».

Шкипин покидает компанию по личным причинам, заявила пресс-служба банка. Сам Шкипин в разговоре с The Bell объяснил свое увольнение завершением крупных проектов, после которых настало время «переключиться».

Мы делали СберКонф, ребрендинг, фирменный стиль, новый формат отделений. Подготовили к запуску аналитический ресурс СберИндекс, который станет главным в России. Все эти проекты подводили к определенной дате, теперь они готовы. Я всеми ими очень горд и это прекрасная точка, чтобы заняться личными делами, которые я давно откладывал. В ближайшее время я точно отдохну: после «Сбера» можно выдавать путевки в санаторий и горячее молоко на ночь.

Шкипин пришел в Сбербанк в апреле 2020 года. До этого он руководил маркетингом в «Альфа-банке», ВТБ и «М.Видео», а также отвечал за развитие финансовых сервисов в «Вымпелкоме».

Сбербанк объявил о переходе на бренд «Сбер» и показал его логотип на конференции 24 сентября. Также на ней представили новые сервисы компании.