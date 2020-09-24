Сбербанк представил семейство виртуальных помощников «Салют» и умную приставку для ТВ

Сбербанк на конференции компаний своей экосистемы представил семейство виртуальных помощников «Салют» и умную приставку для телевизора.

Семейство виртуальных ассистентов «Салют» — это три персонажа: Сбер, Афина и Джой. Они «живут» в том числе в «СберБоксе» — умной приставке для телевизора. Она стоит 3490 рублей, в ближайшее время «СберБокс» появится в продаже.

Навыки для ассистентов можно скачать в SmartMarket.

Кроме того, Сбер показал SberPortal — это смарт-дисплей с виртуальным ассистентом, камерой и акустикой Harman/Kardon.

По словам главы финансовой организации Германа Грефа, Сбер стал первым в мире банком, который разработал умную колонку. Ее обещают выпустить в продажу до конца 2020 года.

На конференции Греф объявил о переходе на новый бренд — Сбер. Так теперь называется сам банк, слово «банк» также убрали из названия дочерних компаний.

Греф также рассказал о новом логотипе банка (РИА Новости показывало его за два дня до конференции).

Как сообщает пресс-служба Сбера, расходы на внедрение нового бренда банк оценивает в 2,5 миллиарда рублей в течение пяти-шести лет.

Новость дополняется