РИА Новости показало новый логотип Сбербанка
РИА Новости узнало, как выглядит новый логотип Сбербанка. Финансовая организация будет работать под названием Сбер.
Как пишет РИА Новости, из названия большинства дочерних компаний Сбербанк уберет слово «банк». К примеру, Сбербанк Лизинг будет называться СберЛизинг. Сбербанк расскажет о ребрендинге на конференции 24 сентября.
Действующий логотип Сбербанка появился десять лет назад, уточняет РИА Новости. С главного офиса банка в Москве его сняли 18 сентября.
Товарный знак «Сбер» банк зарегистрировал в апреле 2019-го. В августе того же года источники РБК рассказали, что банк начал работу над новым логотипом. Один из вариантов, о котором говорили собеседники издания, — квадрат, цвет которого меняется слева направо от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего.