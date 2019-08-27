Сбербанк начал разрабатывать новый логотип. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов

Сбербанк начал разрабатывать новый логотип, сообщает РБК, ссылаясь на слова анонимных источников.

Один из обсуждаемых вариантов — логотип в виде квадрата, цвет которого меняется слева направо от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от него располагается надпись «Сбер» и названия структур, входящих в «экосистему банка». Источник, близкий к банку, подчеркнул, что окончательного решения о логотипе нет.

3 августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек опубликовал в фейсбуке вариант логотипа для подразделения компании SberX в похожей цветовой гамме.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что пока рано говорить о вариантах логотипа для экосистемы банка.

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что Сбербанк может потратить на ребрендинг десятки или сотни миллионов долларов. По одной оценке, это минимум 300 миллионов долларов, по другой — 70-110 миллионов.

Нынешний логотип Сбербанка существует с 2009 года. Это бело-зеленый круг с галками со смещенным центром в верхней части. Стоимость ребрендинга оценивали в 20 миллиардов рублей.

В апреле 2019 года Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер».