Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер», сообщают «Ведомости» со ссылкой на базу данных СПАРК.

Товарный знак зарегистрирован 8 апреля. Также Сбербанк зарегистрировал десятки связанных с ним товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот» (так называется чат-бот банка в соцсетях). Пресс-служба банка объяснила этот шаг юридическими соображениями.

После регистрации товарного знака «Сбер» банк сможет использовать любые комбинации с этим словом, например «Сбертакси», не подавая заявку на отдельный патент, пояснил «Ведомостям» директор некоммерческого фонда «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности», адвокат Владимир Энтин.

В декабре 2018 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из названия организации может исчезнуть вторая часть — «банк». «Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти», — сказал Греф. Вскоре после его заявления Сбербанк купил домен sber.ru.

Сбербанк — крупнейший банк России. На его долю приходится 46% вкладов населения, 39% кредитов физическим лицам и 32% кредитов юридическим лицам. Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет Центробанк РФ.

Один из приоритетов стратегии Сбербанка — построение экосистемы, включающей не только финансовые сервисы. Сейчас в экосистеме Сбербанка более 20 компаний из разных сфер, например, электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), недвижимость («Домклик»).