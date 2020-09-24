Презентации Apple уже не удивляют… То ли дело «Сбер»! Греф отправился в 1937 год, покатал Сберкота, удивил Боярского и показал много новых технологий. Только мемы
Сбербанк провел конференцию «Сбер Конф», на которой Герман Греф вместе с Михаилом Боярским, Кристиной Асмус, Димой Биланом и Сберкотом рассказал о новых продуктах и сервисах.
Новости такие: Сбербанк больше не Сбербанк, а просто «Сбер», теперь официально.
Логотип тоже сменили.
Но есть и альтернативный вариант:
На конференции представили отделения и банкоматы нового формата. Для этого Греф перенесся в прошлое, в 1937 год.
В новых отделениях можно отдохнуть и выпить кофе, а еще в них не будет кассиров (зато будут детские уголки). В банкоматах «Сбера» появятся голосовое управление и распознавание лиц, деньги можно снять без карточки. Боярский остался под впечатлением! Заявил, что в новом отделении «Сбера» «почувствовал себя хипстером».
Кроме того, на «Сбер Конф» анонсировали сразу три голосовых помощника из семейства «Салют». Их зовут Сбер, Джой и Афина, у каждого свой характер. Сбер — веселый интроверт, который любит технологии (говорит голосом актера Данила Щебланова, он обычно озвучивает Райана Гослинга).
Джой — экстраверт с «высоким эмоциональным интеллектом» (озвучена актрисой Татьяной Ермиловой).
Афина — пунктуальная и скрупулезная, обожает порядок (озвучена телеведущей Анастасией Чернобровиной). Клиенты Сбера смогут выбрать, с кем общаться из этой троицы. Сбер, Джой и Афина умеют отвечать на вопросы пользователей, назначать встречи, записывать к врачу и, конечно же, оплачивать покупки.
Из других анонсов: показали ТВ-приставку SberBox, умную колонку с экраном и камерой «СберПортал».
«Сбер» также представил подписку «СберПрайм» за 199 рублей в месяц. В нее входят:
- онлайн-кинотеатр Okko
- музыкальный сервис «СберЗвук»
- сервис бесплатной доставки продуктов «СберМаркет»
- облачное хранилище «СберДиск»
- скидки на такси «Ситимобил», заказы в сервисе доставки еды Delivery Club и услуги оператора связи «СберМобайл».
И это еще не все, на «Сбер Конф» рассказали о работе платежной системы SberPay, сервисе персонализированного обучения детей «СберКласс», онлайн-услугах для предпринимателей (можно открыть счет, взять кредит или составить бизнес-план) и подписке в «СберМаркете» на самые популярные товары.
Бонус!
Мнение аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.