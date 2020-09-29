За неделю восемь депутатов Госдумы попали в больницу с COVID-19

Количество депутатов Госдумы, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, выросло за неделю с 10 до 18 человек. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60», — передает его слова ТАСС.

Володин сообщил, что Госдума частично перейдет на дистанционную работу. В частности, в режим видеоконференций переведут заседания комитетов.

«Просьба, чтобы количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

В середине сентября Володин говорил, что в Госдуме COVID-19 переболели около 50 депутатов. Один из заболевших, депутат от КПРФ Ваха Агаев умер 23 сентября, ему было 67 лет.