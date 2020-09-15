«Вы наше достояние». Спикер Госдумы отправил Валентину Терешкову и Артура Чилингарова на изоляцию из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил пожилых депутатов и тех, кто имеет противопоказания из-за эпидемии коронавируса, перейти на удаленную работу, пишет РИА Новости. На первом заседании осенней сессии Думы Володин, в частности, обратился к 83-летней Валентине Терешковой и 80-летнему Артуру Чилингарову.

Володин назвал их достоянием России и призвал беречь себя, пишет Znak.com. Спикер отметил, что депутаты европейских парламентов «закрылись по домам, по виллам», а первая женщина космонавт Валентина Терешкова и «покоритель льдов наших, просторов бескрайних, глубин океанических» Артур Чилингаров рвутся «на передовую».

Судя по видеозаписи с заседания Госдумы, Терешкова со своего места в зале выступила против того, чтобы изолироваться. Володин ответил ей, разводя руками: «Валентина Владимировна, не „ну“. Да-да-да-да-да-да-да, вот, да. Мы должны вас беречь. Вы наше достояние».

Володин попросил пожилых депутатов выполнить поручение Госдумы и из своих кабинетов участвовать в обсуждениях. «Если вы видите, что-то идет не так, в этом случае тогда спускайтесь и поправляйте», — добавил он.

Помощник Терешковой Андрей Родионов в интервью «Открытым медиа» назвал требование Володина заботой о ее здоровье. «Это решение никак не ущемляет права Валентины Владимировны. Депутаты могут работать из кабинета, у них там есть прямая трансляция, и в любой момент они могут спуститься и поправить что-то», — сказал Родионов. Он отметил, что Терешкова сможет удаленно голосовать по вопросам, рассматриваемым Госдумой.

Во время пандемии коронавируса, по данным Вячеслава Володина, около 50 из 450 депутатов Госдумы переболели COVID-19. Тестирование на антитела к коронавирусу начнется в Госдуме во второй половине сентября.

10 марта Валентина Терешкова во время обсуждения поправок к Конституции РФ предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина и позволить ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Депутаты поддержали поправку. В ходе общероссийского голосования, по данным ЦИК России, 77,92% избирателей проголосовали за принятие поправок к Конституции.