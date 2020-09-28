В Москве за сутки умерли 23 человека с COVID-19. Это максимум с середины июля

В Москве за последние сутки умерли 23 пациента с коронавирусом, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Как пишет РБК, это количество смертей является максимальным с 16 июля, когда в городе умерли 24 пациента с COVID-19.

Днем ранее в Москве зафиксировали 16 смертей пациентов с коронавирусом.

С начала эпидемии с городе умерли 5203 человека с COVID-19.

В Москве наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. За последние сутки в городе выявили 2217 новых заболевших (днем ранее их было 2016).

25 сентября мэрия Москвы рекомендовала пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам возобновить режим самоизоляции.

28 сентября президент России Владимир Путин попросил жителей страны проявить «максимальную ответственность» на фоне нового роста случаев коронавируса.