Президент России Владимир Путин попросил жителей страны проявить «максимальную ответственность» на фоне нового роста случаев коронавируса. Об этом он заявил во время расширенного заседания президиума Госсовета, которое транслировал канал «Россия 24».

«Сейчас я еще раз хотел обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», — сказал Путин.

Он заявил, что борьба с эпидемией еще не закончена, и попросил россиян соблюдать рекомендации врачей.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции. Чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — сказал Путин.

За последние сутки в России выявили 8135 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 268 больше, чем днем ранее. В предыдущий раз более восьми тысяч случаев COVID-19 в сутки раз фиксировали в России 16 июня.

25 сентября власти Москвы рекомендовали пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам возобновить режим самоизоляции. 26 сентября с аналогичными рекомендациями выступили власти Подмосковья.