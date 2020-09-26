Власти Подмосковья вслед за Москвой рекомендовали пожилым людям возобновить режим самоизоляции

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев порекомендовал людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома из-за роста случаев коронавируса.

Не запрещается выходить в магазин, выносить мусор, выгуливать домашних животных и заниматься спортом на воздухе. Можно выходить из дома для обращения за медицинской помощью и в случае «иной прямой угрозы жизни и здоровью». Кроме того, разрешено продолжать ходить на работу.

Накануне аналогичные рекомендации от властей получили пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины, живущие в Москве.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 204 новых случая коронавируса. Область вошла в тройку регионов с наибольшим суточным приростом заболевших COVID-19.

В Москве за сутки выявили 1792 новых зараженных коронавирусом, в целом по России — 7523. В обоих случаях это максимальные показатели с июня.