В Азербайджане заблокировали многие соцсети и мессенджеры. Власти объяснили ограничение интернета «провокациями со стороны Армении»

Власти Азербайджана заблокировали соцсети и мессенджеры на фоне обострения конфликта с Арменией. Об этом 27 сентября сообщила организация Netblocks, которая отслеживает доступность интернета по всему миру.

По данным Netblocks, под блокировку попали соцсети Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger, Skype и Zoom, видеохостинг YouTube.

27 сентября министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупредило об ограничении интернета в стране, «чтобы предотвратить широкомасштабные провокации со стороны Армении». Какие именно сервисы попадут под блокировку, ведомство не уточнило.

28 сентября директор российской некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев заявил «Новой газете», что соцсети в Азербайджане остаются доступны через VPN, но такими сервисами в стране пользуются не многие. «Кроме того, не все сети заблокированы, например, „ВКонтакте“ продолжает работать», — добавил Климарев.

Военный между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября — обе стороны обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения. В связи с обострением конфликта в обеих странах было введено военное положение и объявлена мобилизация.