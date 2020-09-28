Михаил Ефремов лично подал жалобу на приговор по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по , лично подал жалобу на свой приговор. Об этом сообщает ТАСС.

В жалобе, сообщили в суде, Ефремов раскаивается в содеянном, признает вину и заявляет, что в ходе процесса подвергался давлению представлявшего его интересы адвоката Эльмана Пашаева.

Как пояснили в пресс-службе суда, помимо жалобы от Ефремова, в канцелярию поступили расширенные жалобы Пашаева и также защищавшей актера в ходе процесса Елизаветы Шаргородской.

Ефремов после вынесения вердикта суда отказался от услуг Пашаева, выразив мнение, что тот своими действиями «подставил» его под суровый приговор. Сам Пашаев позже был лишен адвокатского статуса.

В середине сентября сообщалось, что представлять интересы Ефремова на апелляции будет адвокат Роман Филиппов.