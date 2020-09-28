Армения ограничила выезд мужчин от 18 до 55 лет

Правительство Армении ограничило выезд из страны всех мужчин от 18 до 55 лет, состоящих в мобилизационном резерве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Такое решение принято в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией, которые были объявлены накануне в связи с обострением .

«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — говорится в сообщении правительства Армении.

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации, мужчины из мобилизационного резерва теперь могут покинуть страну только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения Нагорного Карабаха. В связи с обострением конфликта в обеих странах было введено военное положение и объявлена мобилизация. Президент России Владимир Путин призвал прекратить военные действия.