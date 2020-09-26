Подозреваемый в ранении двух человек возле бывшей редакции Charlie Hebdo хотел отомстить за карикатуры на пророка Мухаммеда

Главный подозреваемый в нападении возле бывшей редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo — 18-летний выходец из Пакистана — признал вину. Об этом сообщили источники BFM TV, Le Parisien и FR24 News.

Он назвал мотивом преступления месть за карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году. В начале сентября журнал снова напечатал их в связи с началом суда по делу о теракте (и получил новые угрозы).

Как пишет Le Parisien, подозреваемый не знал, что редакция журнала переехала в другой офис. «Он подтвердил, что думал, будто был у здания Charlie, а люди, на которых он напал, работали в сатирическом журнале», — заявил изданию источник, близкий к следствию.

Нападение с ножом возле бывшей редакции Charlie Hebdo произошло 25 сентября. В результате были ранены два человека, работающие в здании. Кроме главного подозреваемого, после атаки были задержаны еще шесть человек.