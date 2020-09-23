Больше 100 французских изданий поддержали Charlie Hebdo после новых угроз из-за карикатур на Мухаммеда

Больше 100 французских изданий подписали письмо в защиту свободы выражения мнения, опубликованное на сайте Charlie Hebdo после того, как газете поступили новые угрозы от «Аль-Каеды» из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

«Террористы открыто обозначают СМИ мишенью, — сказано в письме. — Насилие от слов переходит к физическому <…> Во Франции нет такого преступления как богохульство. Некоторые из нас — верующие, и могут быть шокированы богохульством. Но они поддерживают нас, потому что, защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу».

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на Мухаммеда, из-за которых террористы напали на редакцию в 2015-м. SITE Intelligence Group 11 сентября сообщила о новых угрозах в адрес газеты.

Ответственность за атаку на Charlie Hebdo в 2015 году взяло на себя йеменское отделение «Аль-Каеды». В июле того же года издание сообщило, что в дальнейшем не планирует публиковать карикатуры на Мухаммеда.