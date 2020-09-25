Преступник с ножом ранил двоих человек у бывшей редакции Charlie Hebdo. Полиция задержала двоих подозреваемых

Обновление. Полиция задержала двоих подозреваемых. На одежде одного из них есть следы крови, сообщает Le Figaro. Издание уточняет, что ранения получили двое человек, а не четверо, как сообщалось ранее. Пострадали сотрудники телешоу «Cash Investigation», которое выходит на телеканале France 2.

По меньшей мере двое человек пострадали во время нападения, произошедшего у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает BFM TV. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил эту информацию.

По предварительной информации, на людей напал преступник, вооруженный ножом. Le Parisien пишет, что преступник напал на людей с мачете. Судя по фото оружия, опубликованного Le Figaro, это, скорее, нож с широким лезвием.

Власти 11-го округа Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады. Полиция призвала жителей избегать этого района. На месте случившегося найден подозрительный пакет.

Нападение произошло после того, как в начале сентября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего получил угрозы в свой адрес.

В январе 2015 года террористы напали на редакцию Charlie Hebdo после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. Погибли 12 человек. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское отделение «Аль-Каеды». В июле того же года издание сообщило, что в дальнейшем не будет публиковать карикатуры на Мухаммеда.