В разных районах Минска люди выстроились в цепи солидарности. Их начала разгонять милиция

Вечером 24 сентября жители Минска выстроились в цепи солидарности в разных районах города, протестуя против Александра Лукашенко, сообщает издание Onliner.

На видеозаписи, снятой на Логойском тракте на севере Минска, видно, что люди держат в руках бело-красно-белые флаги, а проезжающие машины приветственно сигналят им.

В микрорайоне Каменная Горка, по информации Onliner, собравшихся разогнали сотрудники правоохранительных органов. Есть ли задержанные, неизвестно.

Телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» опубликовал видео из Гродно, где жители также выстроились в цепь солидарности.

23 сентября в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Беларуси. В тот же день тысячи жителей Минска устроили акцию протеста против Лукашенко. Сотрудники правоохранительных органов разогнали демонстрантов. В Минске, по данным правозащитников, задержали около 250 человек. В других городах Беларуси, где прошли акции протеста, задержали больше 100 человек.

Протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента.