Мэрия Москвы рекомендовала жителям носить маски и ограничить контакты из-за роста новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве из-за увеличения новых случаев COVID-19 призвал жителей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента здравоохранения Москвы.
В оперштабе заявили, что в Москве, как и в странах Европы, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, 24 сентября в Москве впервые с июня за сутки выявили более одной тысячи новых случаев COVID-19. Кроме того, за последнюю неделю на 30% выросло число людей, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, отметили в штабе.
Всего в Москве с начала пандемии коронавирус выявили у 280 408 человек, из них 241 656 человек выздоровели, еще 5115 человек умерли. Число активных случаев в Москве составляет 33 637.
В Москве с марта действуют ограничения при проведении публичных мероприятий, а в магазинах и общественном транспорте нужно носить маски и перчатки. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил в августе, что масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса могут действовать в городе еще несколько месяцев. В июле он говорил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавируса.
С начала пандемии в России, по официальным данным, коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них умерли 19 948 человек, выздоровели 929 829 человек. Число активных случаев по всей России — 179 059.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ханты-Мансийский АО
7
Ростовская область
8
Красноярский край
9
Иркутская область
10
Воронежская область
Актуально на 16:52 24.09.2020 (по московскому времени)