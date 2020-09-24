Мэрия Москвы рекомендовала жителям носить маски и ограничить контакты из-за роста новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве из-за увеличения новых случаев COVID-19 призвал жителей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В оперштабе заявили, что в Москве, как и в странах Европы, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, 24 сентября в Москве впервые с июня за сутки выявили более одной тысячи новых случаев COVID-19. Кроме того, за последнюю неделю на 30% выросло число людей, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, отметили в штабе.

Всего в Москве с начала пандемии коронавирус выявили у 280 408 человек, из них 241 656 человек выздоровели, еще 5115 человек умерли. Число активных случаев в Москве составляет 33 637.

В Москве с марта действуют ограничения при проведении публичных мероприятий, а в магазинах и общественном транспорте нужно носить маски и перчатки. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил в августе, что масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса могут действовать в городе еще несколько месяцев. В июле он говорил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавируса.

С начала пандемии в России, по официальным данным, коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них умерли 19 948 человек, выздоровели 929 829 человек. Число активных случаев по всей России — 179 059.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 280 408 (+1 050) 5 115 (+15) 241 656 (+1 304) 33 637 2 Московская область 72 321 (+205) 1 304 (+6) 55 205 (+169) 15 812 3 Санкт-Петербург 41 574 (+215) 2 839 (+22) 28 251 (+110) 10 484 4 Нижегородская область 31 390 (+160) 556 (+3) 27 612 (+153) 3 222 5 Свердловская область 28 299 (+131) 587 (+7) 21 390 (+66) 6 322 6 Ханты-Мансийский АО 21 646 (+130) 183 (+1) 20 704 (+101) 759 7 Ростовская область 20 793 (+189) 468 (+8) 16 580 (+144) 3 745 8 Красноярский край 19 362 (+102) 542 (+2) 14 976 (+80) 3 844 9 Иркутская область 18 586 (+80) 281 (+3) 15 369 (+164) 2 936 10 Воронежская область 17 037 (+162) 169 (+6) 15 603 (+100) 1 265 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 1 128 836 19 948 929 829 179 059

Актуально на 16:52 24.09.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 16:52 24.09.2020 (по московскому времени)