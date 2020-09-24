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Мэрия Москвы рекомендовала жителям носить маски и ограничить контакты из-за роста новых случаев COVID-19
Источник: Департамент здравоохранения Москвы

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве из-за увеличения новых случаев COVID-19 призвал жителей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В оперштабе заявили, что в Москве, как и в странах Европы, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, 24 сентября в Москве впервые с июня за сутки выявили более одной тысячи новых случаев COVID-19. Кроме того, за последнюю неделю на 30% выросло число людей, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, отметили в штабе.

Всего в Москве с начала пандемии коронавирус выявили у 280 408 человек, из них 241 656 человек выздоровели, еще 5115 человек умерли. Число активных случаев в Москве составляет 33 637.

В Москве с марта действуют ограничения при проведении публичных мероприятий, а в магазинах и общественном транспорте нужно носить маски и перчатки. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил в августе, что масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса могут действовать в городе еще несколько месяцев. В июле он говорил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавируса. 

С начала пандемии в России, по официальным данным, коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них умерли 19 948 человек, выздоровели 929 829 человек. Число активных случаев по всей России — 179 059.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

280 408 (+1 050)
5 115 (+15)
241 656 (+1 304)
33 637

2

Московская область

72 321 (+205)
1 304 (+6)
55 205 (+169)
15 812

3

Санкт-Петербург

41 574 (+215)
2 839 (+22)
28 251 (+110)
10 484

4

Нижегородская область

31 390 (+160)
556 (+3)
27 612 (+153)
3 222

5

Свердловская область

28 299 (+131)
587 (+7)
21 390 (+66)
6 322

6

Ханты-Мансийский АО

21 646 (+130)
183 (+1)
20 704 (+101)
759

7

Ростовская область

20 793 (+189)
468 (+8)
16 580 (+144)
3 745

8

Красноярский край

19 362 (+102)
542 (+2)
14 976 (+80)
3 844

9

Иркутская область

18 586 (+80)
281 (+3)
15 369 (+164)
2 936

10

Воронежская область

17 037 (+162)
169 (+6)
15 603 (+100)
1 265
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
1 128 836
19 948
929 829
179 059
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 16:52 24.09.2020 (по московскому времени)

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