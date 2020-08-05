Масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. <…> Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы не отменяем и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы», — сказал Собянин (цитата по РИА Новости).

Сейчас в Москве запрещено проведение публичных мероприятий, сохраняется требование носить маски и перчатки в магазинах, метро и других местах скопления людей. Масочный режим на улице носит рекомендательный характер.

Сначала ношение масок в местах скопления людей жестко контролировали, но летом, когда эпидемия пошла на спад, контроль был ослаблен. В начале июля Сергей Собянин говорил, что не ждет второй волны коронавируса в Москве.

Однако в конце июля власти города заявили, что снова начнут следить за ношением масок. По данным источников ТАСС, в начале августа полиция стала массово штрафовать пассажиров без масок на всех станциях московского метро.

В Москве в последнее время выявляют от 600 до 700 зараженных коронавивирусом ежедневно. Умирают от инфекции в среднем 12-13 человек в день.