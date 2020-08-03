ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок на всех станциях московского метро
Полиция на всех станциях московского метро начала массово штрафовать пассажиров за отсутствие масок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, пассажирам выписывают штрафы в размере 5 тысяч рублей. Сколько человек уже было оштрафовано в ходе рейдов, он не уточнил.
Ношение масок и перчаток в общественном транспорте и магазинах Москвы обязательно с 12 мая. Сначала это жестко контролировалось, но с наступлением лета, когда эпидемия в городе пошла на спад, контроль значительно ослабили, и большинство пассажиров метро перестали носить маски.
В конце июля мэрия напомнила, что указ о ношении масок все еще действует и что в ближайшее время его снова начнут жестко контролировать. Тогда же сообщалось, что за несоблюдение масочного режима были закрыты 24 магазина, еще несколько получили крупные штрафы.