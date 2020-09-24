ФСБ отказалась проводить проверку из-за статьи о слежке за Навальным в Сибири

Федеральная служба безопасности отказалась проводить проверку из-за статьи о слежке сотрудников силовых структур за политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщил муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин, который месяц назад направил в спецслужбу соответствующий запрос.

В ФСБ сочли, что оснований для проведения какой-либо проверки не имеется.

Статья в «Московском комсомольце» была опубликована 21 августа. Со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах издание писало, что во время поездки Навального в Сибирь за ним велась скрытая слежка, и подробно рассказывало, что политик делал перед отравлением.

По данным властей Германии, где проходил лечение Навальный, политик был отравлен в России веществом из группы «Новичок». Власти России заявляют, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали наличия следов яда и что оснований для возбуждения уголовного дела по факту инцидента нет.