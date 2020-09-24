В Минске задержана адвокат Марии Колесниковой

Обновление. Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак задержана в Минске за совершение административного правонарушения, сообщили ТАСС в минской милиции.

Адвокат Людмила Казак, которая представляет члена президиума белорусской оппозиции Марию Колесникову, перестала выходить на связь днем 24 сентября. Об этом сообщает Tut.by.

Казак не приехала в суд, рассказал изданию адвокат Виктор Мацкевич. Муж Казак подает заявление о похищении человека.

Колесникова с начала сентября находится в СИЗО по обвинению в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии.

Ее задержали на границе с Украиной, адвокат Колесниковой Максим Знак говорил, что она не собиралась уезжать из Белоруссии, ее пытались увезти насильно.