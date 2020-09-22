Адвокат: следователь отказался разъяснить Ивану Сафронову суть обвинения, потому что «не так понял» его ходатайство

Следователь ФСБ РФ Александр Чабан отказался разъяснить журналисту Ивану Сафронову , поскольку «не так понял ходатайство», рассказал «МБХ медиа» адвокат Иван Павлов.

«Я узнал, что следователь как бы не так понял, как он сказал, ходатайство Ивана и предъявлять ему документы, которые он просит, не будет, — утверждает Павлов. — „Не так понял“ наше ходатайство. Как его можно было не так понять?»

Адвокат Павлов 15 сентября говорил, что следователь Чабан удовлетворил ходатайство журналиста Сафронова, но пока не предоставил ему запрошенные материалы (ходатайство подали 9 сентября).

В ходатайстве Сафронов просит, чтобы его допросили, предварительно предоставив ему для ознакомления сведения, которые, по версии следствия, журналист собрал и якобы отдал представителю чешской разведки.

Сафронов с 7 июля 2020 года находится в «Лефортово». В начале сентября суд продлил ему арест до 7 декабря.