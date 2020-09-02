Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, сообщает корреспондент «Медузы».

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Сафронов останется под стражей до 7 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело Сафронова в беседе с журналистами, отказался говорить, докладывалась ли информация о нем президенту, сославшись на секретность дела. При этом он отметил, что это «не единственное дело по подозрению в госизмене, поэтому у президента нет ни возможности, ни намерения держать под своим плотным контролем каждое из них».

Иван Сафронов находится под стражей с 7 июля. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в «Коммерсанте», передал секретную информацию спецслужбам Чехии. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает, хотя предлагало Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие его журналистских источников.