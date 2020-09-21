Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон введет санкции из-за российского политика Алексея Навального ядом из группы «Новичок» после того, как станут известны все факты об этом. Об этом Помпео сказал в интервью немецкому таблоиду Bild.

Соединенные Штаты дали ясно понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда было применено химическое оружие , мы решительно отреагировали. Нет причин ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что могло произойти, как только будут предоставлены все факты.

После отравления Скрипалей США запретили американским компаниям продавать России продукцию, которая может быть использована в военных целях. Кроме того, банкам запретили предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, а также участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях.

Ранее в сентябре Майк Помпео говорил, что США дали понять России, что она должна наказать виновных в отравлении Алексея Навального. «Мы тоже сделаем все возможное, чтобы понять, кто несет ответственность», — уверял госсекретарь США.