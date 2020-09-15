YouTube запускает аналог тиктока

YouTube запустил функцию для создания и обработки коротких видео YouTube Shorts. Об этом сообщается в блоге видеохостинга.

С помощью Shorts можно снимать видео длительностью не больше 15 секунд, менять скорость его воспроизведения и накладывать на него музыку из библиотеки аудиозаписей.

В ближайшие дни YouTube начнет тестировать Shorts. На этой стадии функция будет работать только в Индии и только для устройств на Android. В дальнейшем она станет доступна в других странах и для устройств на iOS.

В ноябре 2018 года аналог тиктока запустил Facebook. Это был сервис Lasso. В июле 2020 года он закрылся.

В августе 2020-го в инстаграме, который принадлежит Facebook, начал работать очень похожий на тикток сервис Reels.

В июне власти Индии заблокировали тикток и еще более 50 китайских приложений на фоне обострения отношений с Китаем.

В июле власти США пригрозили заблокировать тикток из-за подозрений, что приложение передает данные о своих пользователях властям Китая. 14 сентября стало известно, что китайская компания ByteDance, которая владеет тиктоком, заключила партнерскую сделку с Oracle, чтобы избежать блокировки.