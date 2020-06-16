20 военнослужащих погибли в результате столкновения на границе Индии и Китая

20 индийских военнослужащих погибли в результате столкновения с китайскими войсками на спорном участке границы между двумя странами. Об этом заявили в индийской армии, пишет местное агентство ANI News.

Конфликт произошел ночью 16 июня в регионе Ладакх в Гималаях. По неофициальным данным, военнослужащие с обеих сторон не использовали огнестрельное оружие — только камни и металлические прутья. Изначально индийская армия сообщила о трех погибших. Остальные 17 умерли позже от полученных травм.

Индия обвинила с случившемся Китай. МИД КНР в свою очередь заявил, что индийские военнослужащие дважды незаконно пересекли границу и напали на китайских военных. О жертвах Китай не сообщил. Источники ANI News заявили, что в результате столкновения погибли или пострадали 43 китайца.

Как отмечает BBC News, это первое за 45 лет столкновение на индийско-китайской границе, которое привело к жертвам. После его страны провели взаимный отвод сил в Ладакхе, сообщила индийская армия.

Через Ладакх проходит демаркационная линия (ее называют линией фактического контроля) между Индией и Китаем.

Нерешенность вопроса о границе в Гималаях в 1962 году привела к пограничной войне, длившейся два месяца. С тех пор крупных конфликтов на границе не было, но мелкие стычки происходят регулярно.