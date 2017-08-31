Индия и Китай поссорились из-за ремонта дороги. Дело дошло до стягивания войск к границам Конфликт в Гималаях длился больше двух месяцев

Индия и Китай урегулировали приграничный кризис в Гималаях, длившийся больше двух месяцев. Все это время вдоль границ стояли войска, а Китай грозил Индии решительными действиями. Конфликт удалось предотвратить — как пишут СМИ, этому способствовала сдержанная позиция индийского правительства, а также приближение очередного саммита БРИКС.

Индия и Китай давно ссорятся из-за границы в Гималаях. В 1962 году между ними началась пограничная война, продлившаяся два месяца. Конфликт закончился односторонним отводом китайских войск, однако приграничные столкновения с тех пор происходят регулярно.

Последний инцидент, едва не приведший к началу военных действий, произошел в июне 2017 года в районе плато Доклам, где соприкасаются границы Китая, Индии и Бутана. Плато Доклам — предмет давнего территориального спора между Китаем и Бутаном. 16 июня китайские рабочие начали укрепление дороги в сторону плато, в Бутане это сочли нарушением перемирия.

Индия вмешалась в конфликт по просьбе Бутана. Бутан считается союзником Индии, хотя этот союз носит не совсем добровольный характер: Бутан, де-факто самостоятельное государство, зависит от Индии в очень многих отношениях, прежде всего в вопросах торговли. Индийские войска подошли к спорной территории 18 июня, чтобы помешать проведению строительных работ. Они оттеснили строителей, Китай в ответ усилил свою группировку в районе плато.

Китай объявил, что готов пойти на решительные меры, и предупредил, что попытки воспрепятствовать дорожным работам приведут к вооруженному столкновению. В июле вблизи другого района китайско-индийской границы прошли учения вооруженных сил КНР — их целью было продемонстрировать готовность Китая к боевыми действиям.

Противостояние завершилось мирно. С 18 июня по 28 августа войска Индии и Китая стояли на позициях вдоль границы. Индийское правительство не предпринимало решительных действий, ограничиваясь постоянными объявлениями о том, что действия КНР незаконны. В итоге 29 августа стороны объявили об отводе войск. Вместе с китайскими военными плато Доклам покинули и бульдозеры с рабочими.

Разрешение инцидента связывают с приближающимся саммитом стран БРИКС. Он пройдет в китайском городе Сямынь в сентябре 2017 года.