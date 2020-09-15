ТАСС: МВД отказалось от идеи штрафовать на 100 тысяч рублей за оскорбление полицейских в интернете

МВД России отказалось от законопроекта, предусматривающего введение ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, законопроект прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от его дальнейшей разработки — рассматриваться он не будет.

Работа над законопроектом началась в сентябре 2019 года по поручению главы МВД России Владимира Колокольцева. Документ предусматривал блокировку постов в интернете, выражающих «явное неуважение к органам внутренних дел», а также штрафы за них. Размер штрафа предполагалось установить на уровне 100 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Авторы законопроекта предлагали распространить на сотрудников полиции принятый в марте 2019 года закон о неуважении к государству, госсимволам и органам власти России, за нарушение которого предусмотрен штраф в 30-100 тысяч рублей. Большинство штрафов по этому закону назначались за высказывания о президенте Владимире Путине.