МВД предложило штрафовать за неуважительные посты о полицейских

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который позволит блокировать в интернете посты, выражающие «явное неуважение к органам внутренних дел», а также штрафовать за них. Проект документа пока не опубликован, но ведомство выложило заявку на его обсуждение.

В описании говорится об «индивидуализации механизма», который уже предусмотрен законами о блокировке постов, оскорбляющих представителей власти, и о штрафах за такие посты. Причина для ввода новых запретов — «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“, сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2020 года.

Закон о наказании за неуважение к власти в интернете был принят весной 2019 года. Большинство штрафов по этому закону были назначены за высказывания о президенте Владимире Путине.