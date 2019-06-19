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Кого должен защищать закон о неуважении к власти, а кого — нет. Объясняют в Госдуме

Источник: Meduza
Глава комитета Думы по информационной политике Леонид Левин <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4005013?from=hotnews" target="_blank">рассказал</a>, что депутатов беспокоит правоприменение закона о явном неуважении к власти. По словам Левина, законодателям не понятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». В <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320400/" target="_blank">тексте</a> закона говорится о наказании за явное неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ, Конституции или «органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации». <a href="http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm" target="_blank">Конституция</a> разделяет понятия «органы, осуществляющие власть в Российской Федерации» и «органы, осуществляющие власть в субъектах Российской Федерации». 
Глава комитета Думы по информационной политике Леонид Левин рассказал, что депутатов беспокоит правоприменение закона о явном неуважении к власти. По словам Левина, законодателям не понятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». В тексте закона говорится о наказании за явное неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ, Конституции или «органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации». Конституция разделяет понятия «органы, осуществляющие власть в Российской Федерации» и «органы, осуществляющие власть в субъектах Российской Федерации». 

Фото в анонсе: Марат Абулхатин / фотослужба ГД РФ / ТАСС