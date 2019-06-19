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Кого должен защищать закон о неуважении к власти, а кого — нет. Объясняют в Госдуме
09:17, 19 июня 2019
Источник: Meduza
Глава комитета Думы по информационной политике Леонид Левин
рассказал
, что депутатов беспокоит правоприменение закона о явном неуважении к власти. По словам Левина, законодателям не понятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». В
тексте
закона говорится о наказании за явное неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ, Конституции или «органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».
Конституция
разделяет понятия «органы, осуществляющие власть в Российской Федерации» и «органы, осуществляющие власть в субъектах Российской Федерации».
Фото в анонсе: Марат Абулхатин / фотослужба ГД РФ / ТАСС
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