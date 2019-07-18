Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Как получить штраф за неуважение к власти. Инструкция МВД
08:23, 18 июля 2019
Источник: Meduza
МВД РФ подготовило методические рекомендации для полицейских, в которых объяснило, за что можно привлечь человека к ответственности по административной статье о
неуважении к власти
. Как
пишет
«Медиазона», изучившая рекомендации, полицейским посоветовали не заводить дела, если не выполнено хотя бы одно из перечисленных условий. Также им рекомендовали не привлекать к ответственности за личную переписку.
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам