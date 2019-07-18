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Как получить штраф за неуважение к власти. Инструкция МВД

Источник: Meduza
МВД РФ подготовило методические рекомендации для полицейских, в которых объяснило, за что можно привлечь человека к ответственности по административной статье о <a href="https://meduza.io/feature/2019/04/24/kak-rabotaet-statya-o-neuvazhenii-k-vlasti-i-chto-teper-nelzya-pisat-v-sotssetyah" target="_blank">неуважении к власти</a>. Как <a href="https://zona.media/news/2019/07/18/respect" target="_blank">пишет</a> «Медиазона», изучившая рекомендации, полицейским посоветовали не заводить дела, если не выполнено хотя бы одно из перечисленных условий. Также им рекомендовали не привлекать к ответственности за личную переписку.
МВД РФ подготовило методические рекомендации для полицейских, в которых объяснило, за что можно привлечь человека к ответственности по административной статье о неуважении к власти. Как пишет «Медиазона», изучившая рекомендации, полицейским посоветовали не заводить дела, если не выполнено хотя бы одно из перечисленных условий. Также им рекомендовали не привлекать к ответственности за личную переписку.

Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA