Мать министра промышленности Дениса Мантурова оказалась собственницей особняка под Москвой стоимостью пять миллиардов рублей

84-летняя мать министра промышленности РФ Дениса Мантурова Тамара владеет особняком площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой. Об этом пишет «Собеседник».

Стоимость дома, участка в 2,5 гектара и хозяйственных построек издание оценивает в пять миллиардов рублей. По соседству с участком находится относительно небольшой дом самого Дениса Мантурова — ранее он также принадлежал его матери, но в мае 2020 года она подарила его сыну.

По данным «Собеседника», семье Мантурова также принадлежит особняк площадью три тысячи квадратных метров в центре Геленджика. Первоначально его собственником был отец Мантурова, после его смерти — мать, а в марте она уступила право собственности сыну.

Денис Мантуров — самый богатый министр российского правительства. За 2019 год он задекларировал 586 миллионов рублей, за 2018-й — 433 миллиона рублей.

В начале сентября «Ведомости» написали, что семье Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Источники издания сообщили, что Мантуровы приобрели отель «пару лет назад».