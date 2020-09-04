«Ведомости»: семья министра Мантурова владеет пятизвездочным отелем в центре Москвы

Семье министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, расположенный на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов по недвижимости, работавшими с собственниками гостиницы.

Источники газеты рассказали, что отель, который ранее назывался Golden Apple, был приобретен «пару лет назад», после чего его реконструировали и передали в управление международному оператору Hilton Worldwide. Под новым брендом гостиница открылась летом 2019 года. В ней 95 номеров, стоимость проживания в которых начинается от 7800 рублей за ночь. Аналитики оценивают рыночную стоимость гостиницы примерно в два миллиарда рублей.

По данным Росреестра, права на земельный участок под гостиницей принадлежат компании «Смарт холдинг», которая в свою очередь находится в управлении у фирмы «360 менеджмент». Конечные бенефициары этой компании — Тамара и Валентин Мантуровы, которых называют родителями главы Минпромторга.

В компании «360 менеджмент» и министерстве промышленности комментариев «Ведомостям» не предоставили.

Компания «360 менеджмент» также управляет четырехзвездочным отелем «Приморье Grand Resort Hotel» на 167 номеров в Геленджике и занимается проектом курортно-оздоровительного комплекса Promenade в Светлогорске.

Денис Мантуров — самый богатый министр российского правительства. За 2019 год он задекларировал 586 миллионов рублей, годом ранее его заработок составлял 433 миллиона рублей.